Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi için başvuru süresi uzatıldı.

KTFF tarafından yapılan açıklamaya göre yoğun talep üzerine başvuru süresinin 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı duyuruldu. Daha önce 21 Temmuz 2018 tarihinde başvuruların sona ereceği belirtilmişti.