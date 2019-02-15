U15’lerde gol yağmuru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digitech U15 Ligi’nin ikinci haftası tamamlandı. 8 grupta oynanan 16 karşılaşmada 90 gol atıldı.

Ligde ikinci hafta karşılaşmaları Salı ve Çarşamba günleri oynandı. Oynanan karşılaşmalar sonunda Yonpaş Dumlupınar, Gençler Birliği, Yenicami, Küçük Kaymaklı, Gönyeli, Göçmenköy, Baf Ülkü Yurdu, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Sipahi ve Değirmenlik ikinci maçlarını da galibiyetle tamamlayarak yollarına kayıpsız devam ettiler.

Ligde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:



1. Grup

Çanakkale – Maraş: 3-1

Yonpaş Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü: 3-1

2. Grup

Y.Boğaziçi – Güvercinlik: 1-0

Dörtyol – G.Birliği: 0-5

3. Grup

Yenicami – Çetinkaya: 11-0

K.Kaymaklı – G.Gücü: 3-0

4. Grup

Göçmenköy – Yılmazköy: 6-0

Gönyeli – Dikmengücü: 12-1

5. Grup

Lefke – B.Bağcıl: 3-1

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 0-4

6. Grup

Doğan TB – M. A. Yeşilova: 4-1

Türk Ocağı – Girne Halk Evi: 8-0

7. Grup

Düzkaya – Esentepe: 4-1

Tatlısu Seracılar – Sipahi: 0-8

8. Grup

Hamitköy – Vadili: 3-1

Cihangir – Değirmenlik: 1-4



