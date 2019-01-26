U15 Ligi’ne yeni sponsor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’nin sponsoru Digitech oldu. KTFF ile Digitech arasında imzalanan protokolle 2018-2019 futbol sezonunda ligin adı Digitech U15 Ligi oldu. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Digiturk Direktörü Hasan Çerkez sponsorluk anlaşmasının altına imzasını koydu.

Sertoğlu: "Sponsorluk bizi mutlu etti"

Törende konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun zamandır U15 Ligi’ne sponsor çıkmadığını, Digiturk’ün altyapıdaki çocuklarımızın forma giydiği lige sponsor olmasının çok önemli olduğunu ve bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Digiturk Direktörü Hasan Çerkez ise, kendisinin de şahsen futbolun içerisinde olduğunu ve sorunları bildiğini, Digiturk’ün gençlerin futbol oynaması ve gelişimi için katkı koymasının kendileri açısından da mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Lig 5 Şubat'ta başlayacak

Gerçekleşen imza töreninin ardından ligin fikstür çekimi yapıldı. Digitech U15 Ligi’nde ilk hafta maçlarının 5,6,7 Şubat tarihinde yapılacağı duyuruldu. Gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından ilk hafta programı şöyle oluştu:

1.Grup

Mağusa Türk Gücü-Çanakkale

Maraş-Yonpaş Dumlupınar

2.Grup

Gençler Birliği-Yeniboğaziçi

Güvercinlik-Dörtyol

3.Grup

Gençlik Gücü-Yenicami

Çetinkaya-K.Kaymaklı

4.Grup

Dikmen-Göçmenköy

Yılmazköy-Gönyeli

5.Grup

B.Bağcıl-Binatlı

Baf Ülkü Yurdu-Lefke

6.Grup

Girne Halk Evi-Doğan Türk Birliği

Merit Alsancak Yeşilova-Türk Ocağı

7.Grup

Sipahi-Düzkaya

Esentepe-Tatlısu Seracılar

8.Grup

Vadili-Cihangir

Değirmenlik-Hamitköy