U15 Karması Barcelona’ya gidiyor

Geçen yıl Barcelona’da dünyanın en ünlü kulüplerinin de aralarında bulunduğu ve çeşitli yaş kategorilerinde gerçekleşen MIC Cup’a CTFA Stars adıyla katılan U15 takımı, bu yıl yapılan girişimler sonucu yine Barcelona’ya gidecek. Geçen yıldan beridir oyuncu taraması yapan ve karmasını oluşturmak için seçmeler yapan KTFF, yeni turnuvaya daha hazır bir şekilde gidecek. Turnuva 11-16 Nisan tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü kulüpler

MHK’nın hakem seminerinde açıklamalarda bulunan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de desteğiyle bu yıl turnuvaya katılım göstereceklerini duyurdu. Barcelona, Espanyol, Malaga, Chelsea, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Madrid, Porto, Bayern Münih, Ajax ve İnter gibi takımların altyapılarının da katıldığı turnuvada CTFA Stars adıyla Kıbrıslı Türk sporcular da boy gösterecek.

Dünyanın en iyi futbolcularını çıkaran turnuva

Bu yıl 12’inci kez düzenlenecek olan MIC Cup’ta dünya çapında birçok oyuncu da geçmişte forma giydi. Bunların kuşkusuz en önemlisi, şu anda dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi. Messi’nin yanı sıra; Fabregas, Pique, Neymar, Juan Mata, Oscar ve Sergio Busquets gibi oyuncular da geçmişte bu turnuvada forma giydi.