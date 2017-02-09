U14 karması testten geçti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile üniversiteler arasında yapılan protokol gereği, U14 karması sporcularına antrenmansal ve performans açısından gelişimini sağlamak amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Sporcu Sağlık ve Performans Merkezinde, performans ölçümleri yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, takım sporlarında ve bireysel sporcularda, sportif branşa yatkınlığın belirlenebilmesi, oynanan mevkiye uygunluğun tespit edilebilmesi, antrenman programlanması, uygulanan programın başarı derecesi ve sakatlık riskinin tespit edilebilmesi için sporculara çeşitli ölçüm, test ve analiz yöntemlerinin uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerde sporcuların, dayanıklılık ve kuvvet bakımından eksikliklerinin olup olmadığı, maksimum hız ve reaksiyon verilerinin nasıl olduğu tespit edilerek raporlanacak. Rapor sonuçları, takım sporcularının antrenman programının belirlenmesine yardımcı olacak.

Simay Kanan: “Performans ve sportif verimliliği artırmak için testler önemli”

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilim Uzmanı Simay Kanan, tüm spor dallarında performans değerlendirmenin önemine değinerek, U14 karmasına yapılan testlerden bahsetti. Sporcuların hem takım içindeki performanslarını hem de bireysel performanslarını ölçmek adına bu testlerin her yıl yapılması gerektiğine dikkat çeken Kanan, “14 Yaş Altı Milli Takım sporcularının performansı ve sportif verimliliği, takımı oluşturan bireylerin matematiksel sonuçlara bağlanarak son durumlarını değerlendirmek için bu testler yapıldı.“ dedi. Simay Kanan çıkacak raporların Milli Takım teknik heyetine sunulacağını belirterek, bu raporlar doğrultusunda çalışma programlarının hazırlanacağını bildirdi. Kanan, ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Sporcu Sağlık ve Performans Merkezinin tüm spor branşlarına farklı protokoller uygulayarak sporculara testler yaptığını da sözlerine ekledi.