Twitter sallanıyor: #BarışÇünkü

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Kıbrıslı gençlerin Twitter'de başlattığı #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlar saatler içinde yüzleri buldu. Twitter'de "gündemdekiler" kısmında da yer alan #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlarla gençler Kıbrıs'ta çözüm ve barış isteklerini dile getiriyor.

İşte bazı paylaşımlar:

Portakal soyulur mu Dadına doyulur mu #BarışÇünkü Kıbrıslı barışmadan yorulur mu?

#BarışÇünkü Kıbrıs tektir ve bölünemez!

#BarışÇünkü ARTIK ZAMANIDIR

#Barışçünkü Benim anavatanım KIBRIS’ın ta kendisidir.

#Barışçünkü Kıbrıs,Kıbrıslılara aittir

#BarışÇünkü biz o güzel günleri görmeyi hakettik

#BarışÇünkü aklı başında biz insanların bir hiç uğruna ölüme meydan vermesi saçmalık... gelecek neslin hayatına ve kendi hayatımıza karşı olan saygınlığımızı kaybetmemek için...

#BarışÇünkü tek umudumuz bu.