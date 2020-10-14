Twitter sallanıyor: #BarışÇünkü
Kıbrıslı gençlerin Twitter'de başlattığı #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlar saatler içinde yüzleri buldu. #BarışÇünkü ARTIK ZAMANIDIR
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Kıbrıslı gençlerin Twitter'de başlattığı #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlar saatler içinde yüzleri buldu. Twitter'de "gündemdekiler" kısmında da yer alan #BarışÇünkü hastaglı paylaşımlarla gençler Kıbrıs'ta çözüm ve barış isteklerini dile getiriyor.
İşte bazı paylaşımlar:
Portakal soyulur mu Dadına doyulur mu #BarışÇünkü Kıbrıslı barışmadan yorulur mu?
#BarışÇünkü Kıbrıs tektir ve bölünemez!
#BarışÇünkü ARTIK ZAMANIDIR
#Barışçünkü Benim anavatanım KIBRIS’ın ta kendisidir.
#Barışçünkü Kıbrıs,Kıbrıslılara aittir
#BarışÇünkü biz o güzel günleri görmeyi hakettik
#BarışÇünkü aklı başında biz insanların bir hiç uğruna ölüme meydan vermesi saçmalık... gelecek neslin hayatına ve kendi hayatımıza karşı olan saygınlığımızı kaybetmemek için...
#BarışÇünkü tek umudumuz bu.