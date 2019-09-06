TÜZÜK YETMEZ (!)

Ülkeye “giriş-çıkışlar”la ilgili epeydir derdimiz var. Çözüm üretemiyoruz çünkü objektif karar veremiyoruz.

“Ana – Yavru” siyaseti üzerinden yürüyor işler, hep bir “denge” arayışı içindeyiz ve “karışmacı” çok!

* * *

Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü ne zaman değişmiş?



09.12.2005... 15.09.2006... 09.03.2007... 24.12.2007... 20.02.2008... 13.01.2009... 11.03.2009... 17.12.2009... 21.12.2010... 27.12.2011... 25.12.2012... 11.02.2014... 20.01.2015... 21.01.2016... 08.03.2016... 11.01.2017... 8.02.2018...

Lise son matematik ödevi değil bu!

Değişikliklerin tarihleri...

* **

Şimdi “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” adıyla yenisi çıkarılıyor.

Elbette çözüm arayışı var, elbette niyet iyi...

Ama yine binbir “cambazlık.”



Nasıl yazarız da Türkiye’yi bir başka yere koyarız, Avrupa Birliği yurttaşlarını bir başka... Eski Doğu Bloku’nu bir başka, Afrika’yı daha başka...



“Çalışma İzinleri” için de benzer “cambazlıklar” deneniyor.

Yabancıya “yabancı” demek zor bu ülkede, yerliye “yerli”!

Yabancının da yerlisi var...

Yerlinin de yabancısı (!)

* * *

“Muhaceret Tüzüğü” ne diyor?

“… herhangi bir iznin verilmesi giriş limanındaki Muhaceret Memurunun takdirine bırakılır... İlgili muhaceret memuru, izin sahibinin ülkesine iade masraflarını karşılamak için garanti vermesi de dahil… Kıbrıs'ta kalacağı sürede geçimini karşılayacak kadar maddi olanağa sahip olması ve bunu ispatlaması… Kıbrıs'ta bulunduğu sürede kalabileceği uygun bir yer olanağına sahip olması…Kıbrıs'a geliş amacını tatminkar bir şekilde belirtmesi… Tümünü sorgulayabilir.”



Peki pratikte ne oluyor?



…

Ve Yeni Tüzük ne diyor?

“Ülkeye girişte şüphe duyulması halinde kapsamlı kontrol işlemi gerçekleşir… Ülkeye geliş amacının tespit edilmesi… Ülkede geçimini ne şekilde sağlayacağının ve kalacağı yerin açıklığa kavuşturulması… Güvenlik… Sağlık… vs vs… Sorgulanabilir...”

* * *

Yani yasalar, tüzükler, mevzuatlar değişebilir ya da yenilenebilir de...

Sorun hayatın kendisi!

O’nu değiştiremiyoruz...







