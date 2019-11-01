Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgili yaşanan gelişmelere açıklık getirildi.

Kızılyürek’in kuzey ofisinden yapılan açıklamada, dondurulmuş bulunan Tüzüğün bu statüsünün devam etmesi ve tamamen ortadan kaldırılmaması için Kızılyürek’in ve üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol Grubu GUE’nin ortaya koyduğu çabanın altı çizildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

Bir süreden beri Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgili tartışmalar yapılıyor. Bu konunun nasıl gündeme geldiği, nasıl tartışıldığı ve nasıl bir sonuca bağlandığı konusunda gerçeklerden uzak bilgilerin basında yer aldığını görüyorum. Avrupa Parlamentosu’nda konuya muhatap olan bir Parlamenter olarak ve yurttaşların doğru bilgi edinme özgürlüğüne olan saygımdan dolayı kısa bir açıklama yapmayı uygun gördüm.

Uzun yıllardan beri dondurulmuş olan Doğrudan Ticaret Tüzüğünü yeniden gündeme getiren DISY partisinin yer aldığı konservatif Avrupa Halk Partisi (EPP) olmuştur.

Doğrudan Ticaret Tüzüğünün temelli olarak ortadan kaldırılması yani dondurulmuş olan Tüzüğün artık yok sayılması talebine başta benim de içinde yer aldığım, Sol Grup GUE olmak üzere bazı gruplar karşı çıkmışlardır.

Avrupa Parlamentosu’nda bu konuda bizzat görüşmeler yapan AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou Tüzüğün kaldırılmasının büyük bir hata olacağını, Kıbrıslı Türklere yanlış mesajlar vereceğini dile getirerek Doğrudan Ticaret Tüzüğünün donmuş kalmasını istemiştir. Bu görüşleri benimseyen Sol Grup GUE, konunun görüşüldüğü Başkanlar Konferansında Tüzüğün dondurulmuş kalması için ağırlığını koymuştur.

Aşırı sağ Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunun Tüzüğün ortadan kaldırılmasından yana tavrını eleştiren GUE, diğer grupların da desteğini almayı başarmış ve Tüzüğün dondurulmuş kalmasını sağlamıştır.