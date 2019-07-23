Tuzla Şehitleri anıldı

Larnaka’ya bağlı Tuzla’da 1956-1974 yılları arasında şehit olan 21 Tuzlalı, düzenlene törenle anıldı.

Tuzla Şehitliği’nde yer alan törende, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkez Komutanı Topçu Albay Erdem Atasoy, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti temsilcileri, dernek, vakıf, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından şehitliğe çelenk konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.

Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.