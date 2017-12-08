Tuz Gölü’nde flamingo şöleni
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri yine Larnaka’daki Tuz Gölü oldu.
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Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri yine Larnaka’daki Tuz Gölü oldu.
Son yıllarda bölgeyi mesken tutan göçmen kuşların başında ise muhteşem görünüşleriyle flamingo kuşları yer alıyor.
Konaklamak için flamingoların seçtiği Mağusa’daki Gülseren Göleti’nin yanı sıra, Larnaka’daki Tuz Gölü izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunuyor.
Göçmen kuşların sayısı arttıkça, ortaya çıkan muhteşem manzarayı izleyenlerin sayısı da artıyor
Fotoğraf: CNA - ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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