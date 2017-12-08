Tuz Gölü’nde flamingo şöleni

Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri yine Larnaka’daki Tuz Gölü oldu.

Son yıllarda bölgeyi mesken tutan göçmen kuşların başında ise muhteşem görünüşleriyle flamingo kuşları yer alıyor.

Konaklamak için flamingoların seçtiği Mağusa’daki Gülseren Göleti’nin yanı sıra, Larnaka’daki Tuz Gölü izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Göçmen kuşların sayısı arttıkça, ortaya çıkan muhteşem manzarayı izleyenlerin sayısı da artıyor

Fotoğraf: CNA - ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ