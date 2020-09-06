Tuvalette bulduğu çipleri bozmaya çalıştı

Girne’deki bir kumarhanede, kendine ait olmayan kumar çiplerini bozmaya çalışan 32 yaşındaki İ.C. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün akşam saat 21.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan İ.C. oyun oynamadan kazandığını iddia ettiği 3 bin 50 Dolar karşılığı olan çipleri kasada nakit yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi. Yapılan soruşturmada, İ.C.’nin çiplerin bin 500 Dolar’lık kısmını kumarhanenin tuvaletinde bularak çaldığı tespit edildi. İ.C. polis tarafından tutuklanırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.