Tütün zararları için etkinlik

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde “100. Yıl Kortej Yürüyüşü” sonrası etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik, 19 Mayıs Pazar günü saat 18:30’da Dereboyu Caddesi’nde Avenue önünde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplumun geleceğini oluşturan gençlerimizle birlikte, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla KKTC Sağlık Bakanlığı ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı “100. Yıl Kortej Yürüyüşü" sonrasında bir etkinlik düzenlenecektir” denildi.

Etkinlikte panolara gençlerin tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında görüş ve sloganları yazılacak.