Tütün Endüstrisi'nin sonuçları negatif

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şirketi’nin tüm personeline Covid-19 PCR testi yaptırıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ülkede artan yerel vakalara dikkat çekilerek, bu nedenle ilk önceliği insan sağlığı olan şirketimiz, hem personel sağlığının korunması hem de artan salgın karşısında önlem almak amacı ile Genel Müdür Selahaddin Bayırkan öncülüğünde Kovid- 19 PCR testini, tüm personeline şirket bünyesinde uygulamıştır. 43 personele yapılan testlerin tümü negatif çıkmıştır.” denildi.

Bayırkan, KKTC‘de Covid -19’a karşı, köklü kurumlar öncülüğünde atılacak olan adımlar ve önlemler ile daha kısa sürede sağlıklı günlere kavuşulacağı mesajını verdi.