‘Tutuksuz yargılanma’ talebi 20 Kasım’a kaldı

Birçok suçlama ile yargılanan polis müfettişi G.Ç'nin tutuksuz yargılanma talebine ilişkin istinaf davası ertelendi.

Aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi”, “Gizli bilgilerin ifşası” ile “Görevi Kötüye kullanma”, “Kamu görevlisi tarafından sirkat”, “Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma”, “Suç gelirini aklamak”, “Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi G.Ç'nin istinafı 20 Kasım’a ertelendi.

Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran G.Ç , bugün tutuklu olarak mahkemeye getirildi. G.Ç'nin teminata bağlanmasına ve ikamet şartı getirilmesini talep eden avukatı davanın ertelenmesini talep etti. Savcı Behrat Mavioğlu, itiraz etmedi. Yargıtay Ceza, istinafı 20 Kasım’a erteledi.