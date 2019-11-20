‘Tutuksuz yargılanma’ istinafını geri çekti

“Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi G.Ç istinaf başvurusunu geri çekti.

Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran G.Ç, dün tutuklu olarak mahkemeye getirildi. G.Ç’nin avukatı, müvekkilinin istinaf talebini geri çekmeyi talep etti.

Yargıtay Ceza, istinafı iptal etti.