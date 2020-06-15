Tutuksuz yargılanacaklar

Gönyeli’de iki gurup arasında çıkan kavgada tutuklanan zanlılar Y.W.A.N., R. H., A. G. A. ve A.D. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yargıç, zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 11.06.2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de umumi bir yer olan Ecevit Sokak üzerinde Zanlı 1 Y.W.A.N. ile zanlı 2 Ra. H. bir taraf olup; aralarında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma neticesinde diğer taraf olan Zanlı 4 A. G. A. ve zanlı 5 A. D. ile birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurarak bir kavgada yer alıp makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

Polis, 12.06.2020 tarihinde zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen Derdest Emri ışığında tutuklandıklarını belirtti. Polis, meselede tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların aktif öğrenci olduklarını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 2 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.