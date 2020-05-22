Tutuksuz yargılanacaklar

Haspolat bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Ç. ve E.A., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, zanlı S.Ç.’nin, E.A. ile birlikte müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 24 Nisan 2020 ile 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında Haspolat’ta bir işyeride müstahdem olan zanlıların işyerinin deposundan 74 bin 230 TL değerindeki beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin sirkat edilmesiyle methaldar olduklarını söyledi. Polis, sirkat edilen bazı eşyaların bulunduğunu, bazı eşyaların ise arandığını belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5 biner TL nakdi teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 30’ar bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.