Tutuksuz yargılanacaklar

Güzelyurt’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı M.S. ve söz konusu maddeleri kendisine verdiği tespit edilen M. K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı, mahkemede tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlıların davalarında hazır olabilmeleri için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 75’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Neler yaşandı

Polis ifadesine göre, M.S. 17 Nisan 2020 tarihinde saat 18.10 sıralarında Güzelyurt Otobüs Terminali içerisinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir Polis ekibi tarafından şüpheli olarak tespit edilmesi üzerine üstünde ve kullanımında bulunan araç içerisinde yaptıkları aramada, pantolonun sol ön cebinde 4 ayrı kırmızı renk naylon parçasına sarılı 507 miligram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde ile yakalandı.

M.S.’nin söz konusu maddeleri M.K.’den aldığı tespit edildi. M. S.’nin aleyhine 507 miligram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde alma, 5 adet yeşil reçeteye tabi hap tasarrufu, zanlı M. K.’nin aleyhinde ise 507 miligram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde verme suçu getirildi. M. K. suçlamaları kabul etmedi.