Tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da faaliyet gösteren SOHO isimli eğlence mekânı önünde kavga eden ve orada park halinde bulunan bir aracı hasara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar M.S.Y., M.H., V.Y., F.A. ve S.A. tutuklanarak bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Mehmet Şükrü Yazar, M.S.Y., M.H., V.Y., F.A. ve S.A.’nin bir taraf olup diğer taraf olan Lefkoşa'da sakin Y.K., A.A. ve C.Y ile 13 Ekim 2019 tarihinde saat 03.30 'da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Osman Paşa Caddesi üzerindeki Soho isimli Bar’ın ön kısmında aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç ancak meselenin 16 Ekim tarihinde müşteki C.K’nin polise gelip aracının olay gecesi hasara uğratıldığını polise şikâyet etmesi üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi. Polis yapılan kamera görüntüsü incelemesinde söz konusu araca hasar verdikleri tespit edilen zanlıların derdest emri ile tutuklandığını söyledi. Polis kavga esnasında huzurda bulunan zanlıların söz konusu yerde park halinde bulunan C.K’ye araca kasten ve kanunsuz olarak tekme atmak suretiyle kasti hasara uğrattıklarının tespit edilmesi üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili soruşturmanın halan devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayla kamera görüntülerinde kullanıldığı tespit edilen tecavüzkâr aletlerinde görüldüğünü onlarında halan tespit edilemediğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları ve birer kefilin 80 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.