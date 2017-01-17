Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da tasarrufunda 30 adet 100 TL’lik banknotlarla yakalanan zanlı H.C., almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sahte banknot tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı H.C. tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı...

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, zanlı H.C.’nin 6 Ocak tarihinde Mağusa’da sokakta yürüdüğü sırada polis ekiplerince üzerinde arama yapıldığını belirtti. Derman, zanlı H.C.’nin üzerinde yapılan aramada cüzdanı içerisinde 100 TL’lik banknotlardan oluşan 30 adet muhtelif seri numaralı toplam 3 bin TL’nin sahte para bulunduğunu anımsattı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Derman, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı H.C.’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 8 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.