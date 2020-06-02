Tutuksuz yargılanacak

Lapta’da meydana gelen Cinsel Taciz ve Adaba ve Ahlaka Aykırı Hareket etme suçundan tutuklanan zanlı M.Y. bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aslan olayla ilgili bulguları aktardı. Aslan, 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lapta'da eski huzur evinin alt kısmında umumi bir yer olan sahil şeridinde zanlı M.Y.’nin üzerinde bulunan şortunu çıkartmak sureti ile Adaba Ahlaka Aykırı Harekette bulunduktan sonra sergilediği hareketler ile Cinsel Tacizde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının aynı gün çevre sakinleri tarafından yapılan şikâyet üzerine polis tarafından suçüstü hali tutuklanarak aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis zanlının ülkede çalışma izni ile çalıştığını ve yasal statüsü olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı; “Üstümü kuruluyordum, tacizde bulunmadım”

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı “Orada kimse yoktu iddia edildiği gibi cinsel tacizde de bulunmadım, denize girip çıktıktan sonra üzerimi çıkartıp havlu ile kurulanırken üzerime saldırdılar ve sonra polis geldi.” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 7500 TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.