Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A. teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı M.A.’nın Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09-20.03.2020 tarihleri arasında 06.23-05.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren ve sorumluluğunu Lefkoşa' da bir markette kasiyer olarak çalışan zanlı M.A.’nın müşterilerden belirtilen tarihler arasında yaptığı satışlardan almış olduğu toplam 398 TL parayı kasadan iptal ederek şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 16.05.2020 tarihinde aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.