Tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de eşini bıçakla tehdit eden zanlı Ş.D., teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Çelik mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirterek müştekinin güvenli bir yere yerleştirildiğini ve zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının ileride görüşülecek olan davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasın emir verdi.