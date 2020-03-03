Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı dönemlerde ikametgâhtan ziynet eşyası çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı N.U teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar zanlı N.U’nun Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı ev ve işyerinden 88 bin 435 TL değerinde toplam 193 parça muhtelif ebat ve markalarda ziynet eşyasını sirkat ettiği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine 19 Şubat 2020 tarihinde şüpheli olarak görülen zanlının ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada 193 adet ziynet eşyası tespit edilmiş arama esnasında ise zanlının polis ekibinin görevini yapmasına engel olduğunu ve suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Gültekin Sancar zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.