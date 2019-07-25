Tutuksuz yargılanacak

Pazarlamacı olarak çalıştığı şirketten 24 bin 540 TL ve şirkete ait cep telefonunu çalmakla suçlanan D.H., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. ‘ Sirkat ‘ suçunu işledikten sonra ülkeden kaçan ve 20 Temmuz tarihinde ülkeye girişi yaparken tespit edilen D.H., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhindeki tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru Şükrü Ömürlü, zanlının 8 Ocak 2018- 26 Haziran 2019 tarihleri arasında meydana gelen ‘müstahdem tarafından sirkat ’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının pazarlamacı olarak çalıştığı Her Ticaret LTD isimli işyerinden şirket adına tahsil etmiş olduğu 24 bin 540TL nakit parayı ve işyerine ait cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine zanlı aleyhinde soruşturma başlatıldığını, aranan şahıs olan zanlının 20 Temmuz’da ülkeye giriş yaparken Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 70’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.