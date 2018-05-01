Tutuksuz yargılanacak

Mağusa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde bakıcı olarak çalışan ve tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Türkmenistan uyruklu zanlı C.R, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçuyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturmaya etki edemez...

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Kamil Perçiner, zanlı C. R’nin 27 Nisan tarihinde çalışmakta olduğu bir yaşlı bakım evinin yemekhane kısmında öğlen yemeği için masa ve sandalyeleri düzenlediği esnada sandalyede oturan ve ayni bakım evinde kalan 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ı yerinden kaldırdığını söyledi. Zanlının, Alihan’ı yerinden kaldırdıktan sonra sandalyeyi masanın altına çektiğini belirten Perçiner, zanlının buna rağmen tedbirsiz ve dikkatsizce Alihan’a oturmasını söylediğini ve Alihan’ın ise halen altında sandalye olduğunu zannederek geriye doğru hamle yapıp kafasının üzerine düşmesine ve ölmesine sebep olduğu iddiasıyla tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak etki etme olasılığının bulunmadığını belirten Perçiner, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.