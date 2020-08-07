Tutuklulukları 6 gün uzatıldı

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlı M. K. V. ve zanlı S. D. yeniden bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı M. K. V. ve zanlı S. D.’nin, “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı zanlı M. K. V. ve zanlı S. D.’in, 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti. Polis, zanlıların Cenk Bölüm’e ait cüzdan, cep telefonu, 55 TL nakit para ve tornavidayı çaldıklarını söyledi. Polis, zanlı M.K.V.’nin 05.08.2020 tarihinde saat 01.30’da Girne limanında tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı S. D.’nin ise zanlı M.K.V.’nin ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirten polis, zanlılar M. K. V. ve zanlı S. D.’nin 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.