Tutukluluk süresi uzatıldı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı H.T., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çavuş, zanlının 15 Temmuz tarihinde Lefkoşa’da makul güç kullanılarak, tutuklandığını anımsattı.

Polis, attığı maddenin emare alındığını ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.