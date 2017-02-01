Gamze PİR BAYKUR

Mağusa-Karpaz anayolunda geçtiğimiz Cuma gecesi geç saatlerde meydana gelen feci trafik kazasında İbrahim Aytekin’in ağır yaralanmasına, Tahir Ören’in ise ölümüne neden olan araç sürücüsü zanlı Sıtkı Göçer almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı Göçer’in tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Tahkikat devam ediyor...

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Derviş Çimer, 28 Ocak tarihinde saat 01:40’da, Mağusa – Karpaz anayolu 16- 17. km.’leri arasında, Orkhids Hotel önlerinde zanlı Sıtkı Göçer’in yönetimindeki MH 717 plakalı van araç ile Mağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru 65 km sürat tahdidi bulunan yolda 65 kilometreyi aşkın bir hızla seyrederken dikkatsizliği ve ihamalkarlığı sonucunda o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında atık asfalt içerisinde yaya olarak yürümekte olan İbrahim Aytekin ile Tahir Ören’e çarptığını açıkladı. Kaza sonucunda Tahir Ören’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Çimer, İbrahim Aytekin’in ise ağır yaralandığını söyledi. Çimer, kazada ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Aytekin’in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Çimer, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk süresi uzatıldı...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sıtkı Göçer’in tahkikat maksatları bakımından 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.