Tutukluluk süreleri uzatıldı

Girne’de 2020 yılında meydana gelen “Dükkân Açma, Yasal tutukluluktan firar, Sirkat ve Kasti Hasar” meseleleri ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meseleye bağlantısı olan ve şuanda Kolan Hastanesinde müşahede altında bulunan zanlı A.A. ise mahkemeye getirilmedi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli huzurda bulunan zanlı M.Ç. ve Hastanede bulunan zanlı A.A.’nın 2020 yılında Girne'de faaliyet gösteren Hititbet, Canlıbalık, Carop ve Lemos isimli isletmeleri açıp girerek çeşitli para, alkollü içki ve muhtelif birçok eşyayı sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların 5 Nisan 2020 tarihinde olay mahalli ve çevrelerindeki işletmelerin kamera görüntülerinden yapılan incelemeler neticesinde tespit edildiklerini ve aynı gün Girne bölgesinde yapılan geniş çaplı araştırma sırasında zanlıların tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların üzerinde yapılan arama neticesinde; sirkat etmiş oldukları konu cep telefonları ve sirkat etmiş oldukları paraların bir kısmı bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini ve ayni gün ikamet ettikleri evlerinde yapılan arama neticesinde, zanlıların konu işletmelerden sirkat etmiş oldukları bazı emareler tespit edilmiş ayrıca henüz nerden sirkat ettikleri tespit edilemeyen birçok saat ve muhtelif eşyalar bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Sevk edilirken kaçtı, bulunduğunda 4. kattan atlayıp beton zemine düşerek yaralandı

Polis memuru Kader Çamlıbelli aynı gün yapılan arama sonrası konu ikametgâhın ön kısmında zanlıların Girne Polis Müdürlüğüne sevk edilmeye çalışıldığı bir sırada, zanlı A.A.’nın yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı.

6 Nisan 2020 tarihinde aranmakta olan zanlı Ali Aslan’ın Nizamoğlu Apartmanı No: 5 Girne adresinde tespit edildiği bir sırada polisleri görmesi üzerine 4. kattan atlayıp beton zemine düşmesi sonucu yaralanarak Kolan Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Polis, zanlı A.A’nın ilk etapta yapılan tedavisinde sol el bilek kısmında ve kalça kemiğinde kırıklar tespit edildiğini ve tedavisinin halan devam ettiğini aktardı.

Zanlının bu sebepten ötürü mahkeme huzuruna getirilmesi mümkün olmadığını belirtti.

Pişman olduğunu belirterek özür diledi…

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın henüz yeni olduğunu, alınması gerek birçok ifadenin ve aranan emarelerin bulunduğunu belirterek ilk etapta zanlı M.Ç’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı M.Ç. pişman olduğunu belirterek özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)