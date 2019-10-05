Tutukluluk süreleri uzatıldı 

Kıbrıs’ın güneyine gizlice kaçmak için plan kurdukları iddiası ile tutuklanan H.E., A.N., K.E.B., M.J.E.K., S.N.P., ve M.Z., aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Zanlılar, dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aranan 1 kişi de tutuklandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı H.E., ve A.N.’nin gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, olayla ilgili aranan A.C.’nin tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan 2 şahıs olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları, tutukluluk talebine itiraz etmedi ancak suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.