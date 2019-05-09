Tutukluluk süreleri uzatıldı

Lefkoşa’da aralarında din görevlisi de olan ve kiliseye ait eski eserlerle yakalanan 4 zanlının tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı. Yapılan operasyonda tutuklanan zanlılar din görevlisi E.B., M.S.A, H.B. ve B.B. mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, “Etnografik nitelikteki olan eski eser kilise mallarını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurma" ve “Müstahdem tarafından sirkat” suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Yavuz, zanlıların 05.05.2019 tarihinde saat 23.30’da Lefkoşa’da Okullar yolu üzerinde bulunan park alanı içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ES 245 plakalı van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde etnografik nitelikteki eski eser olan iki adet 58 cm çapında ve 63 cm yüksekliğindeki tunçtan mamul kilise çanlarını, bir adet 207 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, bir adet 192 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, iki adet 190 cm boyunda bakırdan mamul şamdan, bir adet 152 cm boyunda bakırdan mamul şamdan ve bir adet 133 cm boyunda bakırdan mamul şamdanları kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurduklarını belirtti. Yavuz, ES 245 plakalı van araç içerisindeki eski eser nitelikteki tüm malzemelerin emare olarak alınıp, zanlıların suçüstü hali gereğince tutuklandıklarını söyledi. Mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, zanlıların üç günlük tutukluluk sürelerinde evlerinin arandığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Zanlıların verdiği gönüllü ifade verdiklerinin teydinin devam ettiğini anlatan Yavuz, sirkat edilen kilise mallarının 71 bin TL olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı.Yavuz, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı S.A, “E. hoca bana 10 gündür bu malları çalacağını söylüyordu. Başta inanmamıştım. E. hocaya satışında yardım edebileceğimi söyledim ama ben sirkat etmedim” dedi.

Huzurda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.