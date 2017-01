Gamze PİR BAYKUR

Tuzla ve Mutluyaka’da meydana gelen “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Bir cürüm işlemek kastı ile binaya girmek” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.B, K.Ö, H.Ş, ve C.A dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlıların“Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Bir cürüm işlemek maksadıyla binaya girmek” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılarak tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatılırken, daha önceden tutuklanan ancak mesele ile bağlantısı olmadığı tespit edilen zanlı Ömer Özdemir ise mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Polis: “Suçu organize eden zanlı Mehmet Ali Bekis...”

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Halil Seven, 1 Ocak tarihinde saat 01:00’da Tuzla’da Kudret Ateş’e ait eve, saat 02:00’de ise Mutluyaka’da Fatih Kaleci’nin evine giren meçhul şahıslar ile ilgili bir tahkikat başlattıklarını anımsattı.

Başlatılan takikat neticesinde her iki bölgedeki kamera görüntülerinden zanlı M.A.B’ye ait THU 451 plakalı aracın olay saatinde olay yerinde olduğunu tespit ettiklerini belirten Seven, mesele ile ilgili olarak zanlı M.A.B ile zanlı H.Ş’nin 4 Ocak tarihinde tutuklandığını söyledi. Seven, yine yapılan tahkikat neticesinde zanlı C.A’nın da 5 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, 7 Ocak tarihinde ise ismine ulaşılan zanlı K.Ö’nün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Tüm zanlıların gönüllü ifade verdiğini belirten Seven, zanlı K.Ö, H.Ş ve C.A’nın verdikleri gönüllü ifadelerinde işlemiş oldukları bir takım suçları kabul ettiklerini belirtti. Seven, zanlı M.A.B’nin bir meselede Tuzla’daki eve girmediğini fakat Mutluyaka’daki evin açıldığı esnada olay yerinde zanlı K.Ö’nin de olduğunu öğrendiklerini belirterek, zanlı M.A.B’nin olayın organizesini yapan kişi konumunda olduğunu açıkladı. Zanlı K.Ö’nün konu 2 eve giren şahıs olduğunu tespit ettiklerini belirten Seven, zanlı K.Ö’nün verdiği ifadede konu emareleri sattığını söylediğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat halen geniş çaplı devam ettiğini belirten Seven, aranmakta olan emareler ve yine aranmakta olan 1 kişinin daha olduğunu açıkladı. Seven, geniş çaplı yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 8’er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

4 gün daha...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.