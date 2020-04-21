Tutukluluğu uzatıldı

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz meselesine methaldar olarak tutuklanan zanlı H.D. ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalınmasına emir verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan 17 Nisan 2020 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Lefkoşa’da zanlı H.D’nin kullanımındaki DZ 713 plakalı salon araç ile beraberinde yolcu olarak bulunan müşteki L.O ile Haspolat çemberinden Hamitköy çemberi istikametine doğru seyrederken kullandığı aracı söz konusu yol üzerinde bulunan toprak yoldan içeriye çekerek L.O’ya cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak şikâyetin alınması üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek meselenin zanlı aleyhine veya lehine olabilecek şekilde aydınlatıla bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.