Tutukluluğu 4 gün uzatıldı
Hamitköy’de evinde gerçekleşen aramada uyuşturucu madde ile yakalanan A.B.Ş., yeniden mahkemeye çıkarıldı
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Hamitköy'de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı A.B.Ş., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.
Polis, 13.11.2019 tarihinde Hamitköy’de ikamet eden zanlının 11.40 - 12.00 saatleri arasında evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.
Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının dört gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının dört gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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Etiketler : Mahkeme, uyuşturucu
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