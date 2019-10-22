Tutuklu yargılanacaklar

Lefkoşa’da yiğitler burcu bölgesinden Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalıştıkları sırada yakalanan zanlılar T. K. ve A.T. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Aytan Özoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu, 19 Ekim tarihinde saat 23.50 raddelerinde Lefkoşa da birinci derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu Bölgesi’nden Kıbrıs’ın güneyine geçmek isteyen zanlılar T.K. ve A.T.’nin görevli askerler tarafından tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve güneye çalışmak maksadı ile gitmeye çalıştıkları itirafında bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı T.K.’nin 2002 yılında yine Yiğitler Burcu Bölgesinden güneye geçtiğini, 2003 yılında Mağusa’da yine askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçtiğini belirtti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar yoksul olduklarını ve bakmakla yükümlü aileleri olduğunu belirtip ülkelerine gönderilmelerini talep ettiler.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.