Tutuklu yargılanacaklar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin Haspolat’ta ülkede kayıt dışı yaşama yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan 10 kişi dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, zanlılar M.W, A.N, A.D, M.A.H, M.R, M.M, R. R.A, M. S. I, B.S. ve A.Ç.’nin 31 Mayıs’ta 21.00 ile 24.00 saatleri arasında düzenlenen asayiş ve huzur operasyonunda Haspolat’ta tespit edildiğini, zanlıların 2016 ile 2019 tarihleri kapsamında ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Depreli, zanlıların ayni gün tutuklandığını, belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi.