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Tutuklu sayısı dört oldu

Tutuklu sayısı dört oldu

Lefkoşa’nın güneyinde Strovolos semtinde bir çiftin öldürülmesi olayında, 22 yaşındaki bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

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Lefkoşa’nın güneyinde Strovolos semtinde bir çiftin öldürülmesi olayında, 22 yaşındaki bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Strovolos cinayetine ilişkin olarak dün akşam tutuklanan 22 yaşındaki kişi hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.

Cinayet zanlıları olan 33 yaşındaki Lozos Conis, üvey kardeşi 23 yaşındaki Leftheris Solomu ve 33 yaşındaki Conis’in kız arkadaşı Sara Sians’ın ardından 22 yaşındaki kişinin de tutuklanmasıyla zanlı sayısının 4’e çıktığı ifade edildi.

Bir başka Kıbrıs Rum haber kaynağı ise, 22 yaşındaki kişinin,  cinayetleri işleyen kişi olarak 33 yaşındaki Conis’in ismini verdiğinin ayrıca 33 yaşındaki kişiyi, cinayet gecesinde,  olay yerine götürdüğünü kabul ettiğini belirtti.

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