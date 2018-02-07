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Tutuklu olarak getirildiler

Tutuklu olarak getirildiler

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi ve Meclis etrafında yaşanan saldırı olaylarının zanlıları yargı önüne çıkarıldı

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Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi ve Meclis etrafında yaşanan saldırı olaylarının zanlıları, Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan yine geniş güvenlik önlemleri altında bugünkü duruşma için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne tutuklu olarak getirildi.

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Polis, mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, YDP milletvekili Bertan Zaroğlu da mahkeme salonuna yerini aldı.

 

 

FOTOĞRAFLAR DİDEM MENTEŞ

 

 

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