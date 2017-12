Tutsak Zihinler / Έγκλειστα μυαλά

Tutsak Zihinler

Annem babam sağ olsunlar, akıl hastalığı olan kişilerle ilgili meselelerde oldukça hassasım. Anlayacağınız, her ikisi de Athalassa’daki Psikiyatri Hastanesi’nde çalışıyorlardı. Bu psikiyatri hastanesinin adı daha sonra çağdaş döneme uydurularak Ruh Sağlığı Hastanesi oldu. 80’li yıllarda, psikiyatri hastanesi ben ve orada çalışan diğer ailelerin çocukları açısından gayet rahat ve misafirperver bir mekândı. 74’ün üzerinden birkaç yıl geçmişti, büyük fakirliğin olduğu dönemdi ve anne-babam durmaksızın çalışıyorlardı. Ben ve erkek kardeşimin bakımı için de karşılıklı vardiya ile çalışmaktan başka fırsatları yoktu. Bu şekilde biri çalışırken diğeri evde olup bana ve kardeşime göz kulak olabiliyordu. Tek arabaları vardı. Hal böyle olunca, her vardiya değiştireceklerinde, ikisinin de bir arada olmak zorunda kaldıkları on beş dakikalık vardiya devir teslimi süresince ben ve erkek kardeşim psikiyatri hastanesinin binasının girişinde arabada beklerdik. Orada, iki-üç kişi bize zaman zaman arkadaşlık ederlerdi. Onlardan birini hatırlıyorum. Çocukluk yıllarımda orada hasta mı çalışan mı olduğundan hiçbir zaman emin olmadığım bir kadın bize pencereden konuşurdu. Masallar anlatır, günümüzü nasıl geçirdiğimizi sorardı. Bizim için her zaman cebinde iki şeker tutardı ve anne veya babamızdan biri yanımızda olduğunda verirdi.

Anne-babam evde işleri ile ilgili konuları konuşurlardı. O anda sıkıcı ve gereksiz gelen tüm bu bilgiler, beynimin arka taraflarında bir yere depolanırdı. Çok daha sonra, bu bilgileri yeniden belleğime getirdiğimde inceledim ve çoğu hastanın sıradan insanlardan ne fazlaları ne de eksikleri olduğu sonucuna vardım. Bu kişiler sadece yanlış zamanda, hayatlarının bir anında şanssız bir konuma düşmüşlerdi, o kadar.

Günümüzde histeri, panik atak, depresyon, bağımlılık gibi yaşamla ilgili patolojik olan veya olmayan günlük iniş çıkışlar, patlamalar çok da önemli olarak görülmeyen ve yaşayan kişi tarafından kolayca kabul edilen durumlardır. Oysa o dönemde, bunlar bir kişiyi her yönde etiketlemeye, sosyal çevreden izole etmeye ve bir yere kapatmaya, bir kuruma tıkmaya yeterli olurdu.

90’lı yıllar ruhsal hastalık yaşayan kişiler açısından hafifletici bir dönem oldu. Psikiyatride yapılan reform ile psikiyatri hastanesinin birçok koğuşu kapatıldı. Toplum içerisinde yaşayabilen birçok kişi kurumdan çıkarıldı. Tabii bu durum birçok sorun ve engel getirdi beraberinde. Topluma karışanlardan birçoğu aileleri tarafından bile kabul görmüyordu. Ancak gelişmeler durumu biraz kolaylaştırdı. Çünkü artık çözüm, en baştan sözlü danışmanlık veya kişilerin yaşadıkları yerde ilaç ve tıbbi yardım ile sağlanıyor. Bu şekilde, damgalama, dışlama ve özellikle de bir yere kapama durumları ortadan kalkmaya başladı.

Bu uzun giriş için kusura bakmayın. Umarım sizi yormamışımdır, zira yazının devamında da hayal kırıklığı yaratan; ruhsal sorunlar yaşayan kişilere uygulanan çağdaş yaklaşımlarla zerre kadar bağdaşmayan bir durumdan söz edeceğim.

Trajedi, en kötü biçimdeki bir savaş suçu ile başlıyor… 20 Temmuz 1974 tarihinde psikiyatri hastanesi Türk savaş uçağı tarafından bombalanıyor… Üçü Kıbrıslı Türk olan otuz bir hasta hayatını kaybediyor… Savaşın göbeğinde, ölen bu kişiler psikiyatri hastanesinde bombalamalardan dolayı açılan kraterlerden birinin içerisine toplu olarak gömülüyor… Orada öylece bırakılıyorlar, unutuluyorlar…

Bu kişiler kayıp değillerdi. Gömüldükleri yer bilinmeyen bir yer değildi. Fakat oraya, aynı noktaya veya oraya çok yakın bir noktaya çok daha sonra bir hastane inşa edildi! Onları kimse hatırlamadı. Onları kimse aramadı. Kimse onlar için duygulanmadı! Kaç defa yazdıysam yazayım, kimse bunun sebebinin bu kişilerin psikiyatrik sorunları olduğunu kabul etmedi. Ama ben bu iddiayı sürdüreceğim!

43 yıl sonra, Kıbrıs Rum tarafı bu kişilerin kemiklerinin bulunması için kazı yapmaya karar veriyor. Çalışmalar esnasında, hastanenin inşa edildiği dönemde bu kemiklerin bazılarının yerlerinin değiştirilmiş olabileceği ortaya çıkıyor!

Aynı anda, psikiyatrik sorunları olanlarla ilgili zihniyetin değişmesinden ötürü kamuoyu olaya büyük bir ilgi gösteriyor, gerek işlenen suç gerekse bunca yıllık aymazlık ile sarsılıyor.

İşte buralarda bir yerde siyasi istismar başlıyor. Bir yanda Kıbrıslı Rumlar ölülerin bu kadar yıldır unutulup kalması ile ilgili sorumluluklarını hiç üstlenmezken ve aniden insani bir konuda toplumsal duyarlılık gösterir gibi davranırken, öte yandan Kıbrıslı Türkler aniden üç Kıbrıslı Türk ölünün olduğunu hatırlıyor ve Birleşmiş Milletler’e gönderdikleri mektuplarla Kıbrıslı Rumların çalışmaları tek taraflı sürdürmesini protesto ediyorlar. Pek tabii bunu yaparken bu kişilerin öldürülme sebeplerinden hiç bahsedilmiyor, o mesele yorumsuz kalıyor.