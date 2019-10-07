Turunçlu kavşağında korkutan kaza!

Lefkoşa - Mağusa anayolundaki Turunçlu kavşağı yakınlarında bugün bir kaza daha meydana geldi. Saat 16.00'da Mağusa istimakemetinden gelerek Kurudere köyüne dönüş yapmak isteyen ES 336 plakalı araç sürücüsü Aysel Nalbantoğlu (K-19), dikkatsizliği sonucu trafik sığınma adasında durmayarak Kurudere köy istikametine doğru anayola giriş yapması sonucu o esnada Mağusa istikametine doğru seyreden Müslüm Ulutaş (E-54) yönetimindeki EN 085 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kazanın etkisiyle ES 336 plakalı araç ön kısmı ile yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu ES 336 plakalı araç sürücüsü Aysel Nalbantoğlu ve EN 085 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nezahat Ulutaş (K-50) Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf: Mustafa Uysal