Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Turunçlu kavşağında kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Turunçlu kavşağında kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Turunçlu kavşağında kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aslanköy-Mağusa yolunda trafik kazası meydana geldi.

A+A-

Akşam saatlerinde Turunçlu kavşağı civarında trafik kazası meydana geldi. 

Kaza 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların birinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 

Polis basın subaylığından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 19.25 sıralarında Gazimağusa Lefkoşa Anayolunun Turunçlu Ulukışla arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirmiştir. 2 kişinin tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."

Bu haber toplam 14817 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler