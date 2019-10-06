Turunçlu kavşağında kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Aslanköy-Mağusa yolunda trafik kazası meydana geldi.
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Akşam saatlerinde Turunçlu kavşağı civarında trafik kazası meydana geldi.
Kaza 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların birinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Polis basın subaylığından yapılan açıklama şöyle:
"Bugün saat 19.25 sıralarında Gazimağusa Lefkoşa Anayolunun Turunçlu Ulukışla arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirmiştir. 2 kişinin tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."
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