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Turunçlu kavşağına çifte bariyer

Turunçlu kavşağına çifte bariyer

Ulaştırma Bakanlığı Turunçlu kavşağında yolun karşı şeridine de bariyer döşüyor.

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Ölümlü kazaların yaşandığı Turunçlu kavşağına iki hafta önce tekli bariyer döşenmişti. Bugün ise Ulaştırma Bakanlığı yolun karşı şeridine de aynı şekilde bariyer döşüyor.

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