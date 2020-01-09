Turunçlu kavşağına çifte bariyer
Ulaştırma Bakanlığı Turunçlu kavşağında yolun karşı şeridine de bariyer döşüyor.
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Ölümlü kazaların yaşandığı Turunçlu kavşağına iki hafta önce tekli bariyer döşenmişti. Bugün ise Ulaştırma Bakanlığı yolun karşı şeridine de aynı şekilde bariyer döşüyor.
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Etiketler : turunçlu, bariyer, yol, ulaştırma, karayolları
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