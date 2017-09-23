Türksel ‘Yerel macunlarımızla’ DÜNYA BİRİNCİSİ!

Yenidüzen (ÖZEL)

World Association of Chefs' Societies üyesi Zihni Türksel, Azerbaycan'da yapılan ve 22 ülke mutfağı ve 55 bölgesel mutfağın katıldığı yarışmada, portakal, turunç, bergamut, alıç reçeli ve badem macunu ile Dünya Birincisi oldu.

24 Ağustos’ta gerçekleştirilen yarışmanın her yıl düzenlendiğini ifade eden Zihni Türksel, geçtiğimiz yıl ekmek kadayıfı ile 2. Olduğu yarışmada bu yıl birinciliği elde etmenin mutluluğunu YENİDÜZEN’le paylaştı.

‘En iyi macun ve reçel’ ödülü…

Aralarında Almanya, İtalya gibi ülkelerin de bulunduğu 22 ülke ve 55 bölgesel mutfağın katıldığı yarışmada ‘en iyi macun ve reçel’ ödülü, turunç, bergamut, badem macunu ve alıç reçeli ile Kuzey Kıbrıs’ın oldu.

77 yarışmacı arasından ‘Altın madalya ve kupa’yı almanın mutluluğunu belirten, aynı zamanda da Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü Akademisyeni Zihni Türksel, Kuzey Kıbrıs’ta World Association of Chefs' Societies Üyesi tek jüri üyesi…

Zihni Türksel, önümüzdeki ay da Makedonya’da yapılacak bir diğer uluslar arası yarışmada jüri üyesi olarak yer alacak.