Türkmenköy’ün Tombalası’nda Covid paniği!

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü, “Türkmenköy Tombala Etkinliği”ne katılması planlanan bir sanatçının, yurt dışından gelen yakında COVİD- 19 POZİTİF çıktığını iddia etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada etkinliğe katılacak sanatçının da Sağlık Bakanlığı’nca karantinaya alındığını duyuruldu, söz konusu sanatçının etkinlik alanına hiç gelmediğini belirterek endişeye kapılınmamasını istedi.

Spor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

“ÖNEMLE DUYURULUR

13 Temmuz 2020 Pazartesi gecesi Türkmenköy Aydın Spor Kulübümüzün düzenlemiş olduğu “Türkmenköy Tombala Etkinliği”ni ziyarete gelmesi planlanan sanatçının bir yakınının yurt dışından gelmesi ve bu yakınının Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ilgili sanatçı KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından tedbir amaçlı Karantinaya alınmıştır. Ayrıca ilgili sanatçı etkinlik alanına hiç gelmemiştir. Halkımızın bu konuda hiçbir endişeye kapılmaması açısından bilgilendirilme gereği duyulmuştur. Gerekli önlemlerin KKTC Sağlık Bakanlığı ve Beyarmudu Belediyesi tarafından alındığını siz değerli bölge halkına sunar, Sağlıklı günler dileriz…"