Türkmenköy'de yangın,1 ölü
Türkmenköy'de bu sabah bir evde çıkan yangın sonucunda 75 yaşındaki Mustafa Köleş yaşamını yitirdi.
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Türkmenköy'de bu sabah bir evde çıkan yangın sonucunda 75 yaşındaki Mustafa Köleş yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'dan verilen bilgiye göre, Türkmenköy'de Çamlıca Sokak üzerinde bulunan evde 07.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yabngın sonucu mutfak dolapları yandı. Yangında yatak odasında bulunan Mustafa Köleş yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.
Foto: Arşiv
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