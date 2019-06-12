Türkmen: Mahkum 5 yıldır AIDS hastası

HAKSEN Başkanı, Gardiyan İzzet Türkmen 2018 yılından itibaren cezaevinde bulunan bir mahkumun 5 yıldır AIDS hastası olduğunu duyurdu, söz konusu bilginin bugün ‘rastgele’ öğrenildiğini belirtti.

Türkmen, aynı mahkumun Hepatit hastası olduğunu da kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yaşananlara tepki gösteren Türkmen, Merkezi Cezaevi’nde bulaşıcı hastalıkların kol gezdiğini de savundu.

Türkmen’in yaptığı paylaşım şöyle: Artık yeter. Bunun hesabını kim verecek. 2018 yılından bu yana cezaevinde olan mahkumun 5 yıldır AIDS olduğunu çalışanlar bugün rastgele öğreniyor . Aynı mahkum ayrıca hepatit hastası. Tam bir yıl önce yazmıştım. Cezaevinde bulaşıcı hastalık kol geziyor diye. Ne yapıldı hiçbir şey. Cezaevi yasası gayet net bu gibi durumlar derhal personele bilgi verilmelidir diyor. Sayın bakandan cezaevinde yasaların uygulanmasını sağlamasını istiyoruz.