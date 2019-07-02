Türkiye’yle ortaklık yapan firmalara yasal işlem

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye adına adanın batı kıyılarında doğalgaz arayan üç firmaya ‘adanın kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle’ yasal işlem başlattığını duyurdu.

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu şirketlerin ismini açıklamazken firmaların Türk menşeli olmadıklarını söyledi. Adı açıklanmayan bir Kıbrıslı Rum yetkili, Kıbrıs’ın batı açıklarında sondaj çalışmaları yapan TC Yavuz gemisini de aynı işleme tabi tutacaklarını kaydetti. Kıbrıslı Rum yetkili ayrıca "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerle ilgili zaten yasal işlemleri başlatmıştık" dedi.

2011'de Güney Kore'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih, yaklaşık bir aydır Kıbrıs Adası'nın batısında faaliyetlerini sürdürüyor. Yavuz gemisi ise yakın bir zamanda adanın doğu kıyılarında doğal gaz arama çalışmalarına katılacak.