

41. Koalisyon hükümeti Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları “Ülkeye hizmet yolunda Girne’deyiz” sloganı ile dün akşam Girne’de devam etti.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün akşam Sağlık Bakanı Ali Pilli dışındaki kabine üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda halktan gelen soruları yanıtladı.

GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının açılışında Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı Özersay birer konuşma yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak hizmet yolunda, Güzelyurt, Lefke, İskele’nin ardından vatandaşlarla Girne’de buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bakan ve bürokratlarla birlikte vatandaşlarla buluşarak, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunmanın önemli bir imkan olduğunu dile getiren Tatar, bu toplantılara katılan ve görüş sunan herkese de teşekkür etti.

Tatar, “Siyaset herkesin kendine göre bir ideolojisinin, politikasının olduğu bir şey, ama koalisyon ortaklığında da bu siyasetin asgari müşterekte hükümet programı bağlamında halka güven verecek, inandırıcı ve hizmete çevrilecek düşüncelerin hayata geçirilmesidir” dedi.

“Herşey gibi siyaset de bir mücadeledir” diyen Tatar, günün sonunda başarılı olabilmek için denge içerisinde memlekete hizmet vermek için koalisyon ortaklarıyla uyumu yakalamaya çalıştıklarını belirtti

Tatar, bir partinin içinde bile farklı bakanlıklar arası sıkıntılar yaşanabileceğini vurgulayarak, geçmişte yaşanan bir olayı anlattı şu şekilde aktardı:

“Hep anlatırlar, bizim eski bir bakanımız vardı Mehmet Bayram. Ulaştırma bakanıydı. Sürekli Maliye Bakanlığı’ndan kaynak talep ederdi. Sonra kabine değişikliği olunca, Maliye Bakanlığına getirilmiş ve bu kaynak talebini reddetmiş. Çünkü her bakanın kendine göre bir görev ve sorumluluğu var”

“KOALİSYONDA, BİRKAÇ HADİSE HARİÇ SIKINTI OLMADI”

Koalisyon ortaklığında bu sorunların daha çok sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Tatar, “Hamdolsun, bizim hükümetimizde şu ana kadar birkaç hadise dışında fazla sıkıntı olmamıştır. İnşallah bundan sonra da olmaz” dedi.

Bir hükümetin kurulmasının, atamaların ve görevlendirmelerin kolay yapılan işler olmadığına işaret eden Tatar, bu nedenle de bir dizi yasal düzenlemenin her dönem gündemde olduğunu söyledi.

Hükümete geleli 5 ay olduğunu hatırlatan Tatar, muhaliflerin söylemlerine rağmen 5 ayda çok şeyler yaptıklarını belirtti. Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, Cumhurbaşkanı’nın başka seçenek olmadığını söylemesine rağmen, dış politikada iki devletli bir yaklaşımdan yana olduklarını ve federal temelde bir anlaşmanın umut vermediğini dile getirdiğini, kendilerinin de kesinlikle bu şekilde düşündüklerini kaydetti.

Tatar, Özersay’ın bu düşüncelerinden dolayı 4’lü koalisyonda büyük sıkıntı yaşadığını çünkü kendi görüşlerini rahatlıkla ifade edemediğine işaret ederek, “Bizim hükümetimizde serbest, özgür şekilde iki devletten, Maraş açılımından, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımızdan söz edebiliyoruz. Dolayısıyla bu bile bu hükümetin başarısıdır” dedi.

Milli iradeye, KKTC’ye sahip çıkmak ve Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmanın hükümetin başarısı olduğunu vurgulayan Tatar, sokaktaki insanın beklentisinin de bu olduğunu dile getirdi. Tatar, “Kimse bazı merkezlerle kavga edilmesini istemez çünkü o kavgalar bize ancak zarar verir” ifadesini kullandı.

Tüm sıkıntıların birkaç ayda aşılacağı beklentisinin gerçekçi olmadığını, ancak en azından bir duruş ve geleceğe dönük çalışmalarla halkın güvenini kazandıklarını belirten Tatar, anketlerden çıkan sonuçlarda da kendilerine güven duyulduğunu ve gelecek kaygısı olmadığını gördüklerini söyledi.

“9 MİLYAR TL’YE YAKIN YÜZDE 15 BÜYÜMEYLE 2020 YILI BÜTÇESİNİ MECLİSE SUNDUK”

Başbakan Tatar, uzun zamandır imzalanamayan mali protokolün imzalanmasıyla başlatılan ve hayata geçirilmeye çalışan çalışmalardan örnekler vererek yüzde 15 büyümeyle 9 milyar TL’ye yakın 2020 bütçesini meclise sunduklarını kaydetti.

Tatar, öte yandan Türkiye’yle imzalanacak 2020 mali protokolü için de görüşmelerin başladığını ve somut adımlarla yola devam ettiklerini belirtti.

DENİZE AKITILAN ATIKLARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Girne’nin büyüyen önemli bir şehir olduğunu dile getiren Tatar, toplantıya katılan belediye başkanlarına da teşekkür ederek, her türlü soruna çözüm bulma arayışında olduklarını söyledi. Tatar, Girne’de denize akıtılan atıklara asla müsaade etmeyeceklerini ve belediyeyle işbirliği içerisinde daha kapsamlı çözümler aradıklarını kaydetti.

Tatar, Ciklos bölgesi başta olmak üzere farklı noktalarda çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi verdi.

ÖZERSAY: “SESİMİZİ, DÜNYANIN DA ANLAYABİLECEĞİ ŞEKİLDE DUYURMALIYIZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da konuşmasına, “başbakan az önce söylediklerini bu hükümet Kudret’e yaradı anlamında söylemedi, bu hükümet ülkenin menfaatine çıkarlarına yaradı gerçekten” sözleriyle başladı.

Dış politikadaki gücün, hükümetin uyumundan geçtiğini dile getiren Özersay, 4’lü koalisyon döneminde Kıbrıs sorununun geleceği konusunda ortak bir politika olmadığını ve bu nedenle dışişleri bakanının işinin de hiç kolay olmadığını söyledi.

Özersay, 4’lü koalisyon döneminde ortak paydalar olduğunu ancak geleceğe dönük şimdi daha güçlü biçimde Kıbrıs’ta artık bir paradikma değişikliğine ihtiyaç olduğunu, federal bir ortaklığın şartlarının bu ülkede bulunmadığını daha bir gönül rahatlığıyla ve güçlü bir biçimde savunabildiklerini belirtti.

Bunun sadece Kıbrıs konusunun geleceğiyle ilgili olmadığını, önümüzde kritik bir takım eşikler olduğunu ifade eden Özersay, “50 yılı geride bırakan müzakerelerde daha farklı bir vizyonu, daha aktif bir diplomasiyle, uluslararası toplumun bizim de sesimizi duyabilmesini sağlayacak şekilde savunmamız gerekiyor” dedi.

Özersay, bunun sadece Kıbrıs müzakereleriyle olmadığını, diğer bütün uluslararası platformlarda da Kıbrıs Türkü’nün sesini, dünyanın da anlayabileceği şekilde duyurmak gerektiğini dile getirerek, hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin politikalarını da bu şekilde ileriye taşıyabildiklerini belirtti.

“TÜRKİYE’YLE KIRMADAN, DÖKMEDEN, DİK DURULABİLEN BİR İLİŞKİ

KURMAK MÜMKÜN”

Doğal gaz, Maraş açılımı gibi konularda da paradigma değişikliğinin söz konusu olduğunu ve bu sayede uluslararası toplumun farklı aktörlerinin de dikkatini çektiklerini ifade eden Özersay, “Bizim stratejik ortağımız olup, hep yanımızda olan Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmak da dış politika açısından bizim önceliklerimiz arasında bulunuyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, toplumu geren ve kutuplaşmaya neden olacak bir durum bulunduğunu ve kendilerinin bunu sağlıklı bulmadıklarını kaydederek, “Kırmadan da, dökmeden de dik durulabilen bir ilişki kurmak mümkündür. Ve bu hükümetin bunu adım adım başaracağına inanıyorum” dedi.

Özersay, önümüzdeki dönemde dış ilişkileri daha iyi bir duruma getirebilmek için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını söyledi.

“HER BAKANLIĞIN VERDİĞİ HİZMET ÖNEMLİ”

Her bakanlığın verdiği hizmetin önemli olduğuna işaret eden Özersay, koalisyonun bir bütün olarak hareket etmesinin zorunlu olduğunu ve bundan sonra memleketim diyerek geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, bu vizyonla hizmet edeceklerini belirtti.

Özersay, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ve sorunların çözümünün zaman alacağını dile getirerek, “Siyasi istikrarsızlığın bu ülkeye sağlayacağı hiçbir şey yoktur. Ayaklarımızı yere sağlam basıp, hizmet üretmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Özersay, konuşmasının sonunda Başbakakn Tatar’ın Maliye Bakanlığı’yla ilgili hikayesine atıfta bulunarak, “Bizde de en çok kaynak isteyen Ulaştırma Bakanlığı’dır. İsterseniz bakanı bir süre için Maliye Bakanı yapalım, kaynağı aktardıktan sonra da Maliyeyi geri veririz” dedi.

Konuşmaların ardından bakanlar vatandaşların sorularını yanıtladı