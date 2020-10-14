“Türkiye’yi sevenler tarafını seçmek zorunda”

Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar YDP’yi ziyaret etti. UBP Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı görüşme sonrası açıklama yaptı, ‘herkesin tarafını seçmesi gerektiğini’ savundu.

Arıklı: “Biz UBP’ye değil, ‘Milli davaya’ destek veriyoruz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçimden sonra ‘Türkiye’yi yendik’ diye insanların sokaklarda dolaşmasını kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi, olayı Akıncı ve taraftarları ‘Türkiye karşıtları ve taraftarları’ noktasına getirdiğini savundu.

Biz UBP’ye değil, ‘Milli davaya’ destek veriyoruz. Kimse bizi Türkiye karşıtı bir noktaya oturtamaz. Pazartesi’nden sonra bir takım şeyleri UBP ile de konuşacağız. Şimdi hesaplaşma meselesi değil. Türkiye’yi sevenler, bu yolun Türkiye’siz yürünemeyeceğini düşünenler tarafını seçmek zorundadır.

Zaman Cumhurbaşkanlığı makamının ‘Türkiye karşıtı bir zihniyetten’ kurtulması zamanıdır.

Arıklı Tatar’a, ‘Sayın Başbakan ve geleceğin Cumhurbaşkanı’ olarak seslendi. Dün akşam konuyu değerlendiren Parti Meclisleri’nin, seçimi bir tarafın ‘kamplaştırdığı’ görüşüne varıldığını söyleyen Arıklı, “Bizim böyle bir şeye asla müsaademiz olamaz” dedi.

“Hem Türkiye’nin kaybetmiş gibi bir havanın estirilmemesi, hem de Crans Montana’da verilen tavizlere dönülmemesi önemlidir” diyen Arıklı, UBP’ye ‘şartlı’ destek vermek kararı verdiklerini açıkladı.

Tatar’ın bu yolu Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz sözü ile kendilerini rahatlattıklarını da ifade eden Arıklı, Türkiye’yi sevenlerin bir tarafta olması gerektiği görüşünü belirtti.

Bu kamplaşmanın sorumlusunun kendileri olmadığını ve bundan da memnun olmadıklarını söyleyen Arıklı, meselenin artık ‘Ersin Tatar- Akıncı’ meselesi olmadığını savundu.

Tatar: “Kıbrıs Türk Halkı’nın beklentisinin Türkiye ile iyi ilişkiler”

UBP Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkanı Ersin Tatar da Arıklı’ya teşekkür etti, aynı düşüncede olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Halkı’nın beklentisinin Türkiye ile iyi ilişkiler ve toplumsal barış olduğunu söyledi.